Pflasterung am Schutzerweg wird nach Beschwerden durch Asphalt ersetzt.

Seit Donnerstagfrüh wird das Pflaster beim Schutzweg am südwestlichen Hauptplatz in Leoben lärmintensiv entfernt © Johanna Birnbaum

Wie wohltuend für die Ohren normaler Verkehrslärm sein kann, erfahren seit Donnerstagfrüh Anrainer am südwestlichen Teil des Hauptplatzes von Leoben. Presslufthammerlärm lässt nicht nur die Gäste in den Gastgärten am Hauptplatz immer wieder die Ohren zuhalten.