Stadtratsbeschlüsse 317.000 Euro fließen in Sanierung der Schule in Göss

Die Proleberbrücke in Leoben wächst und wächst © Andreas Schöberl-Negishi

Eine nicht unerhebliche Summe wurde im Leobener Stadtrat für die Sanierung der Volksschule Göss freigegeben: 317.000 Euro fließen in die Sanierung von Putz und Mauerkrone sowie in die Erneuerung der Dachflächen. 168.000 Euro werden in den Ausbau öffentlicher Beleuchtung in der Schladnitzstraße, des Radweges in Hinterberg, der Proleberbrücke sowie für die Erneuerung bestehender Beleuchtungsanlagen im übrigen Stadtgebiet in die Hand genommen.