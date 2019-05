Die wichtigsten Termine „Die Seer“ lassen die Sporthalle Donawitz klingen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Simone Attisani

Am Samstag, dem 1. Juni, ist es soweit: Die Seer machen mit ihrer Tour 2019 Station in Leoben und treten um 20 Uhr in der Sporthalle Donawitz auf. „Österreichs erfolgreiche Mundartband“ vom steirischen Grundlsee im Ausseerland bringt ältere und neuere erfolgreiche Songs auf die Bühne. Tickets gibt es unter www.oeticket.at.