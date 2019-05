Am Wilden Berg wird am Sonntag, dem 19. Mai, das neu errichtete Bienenhaus offiziell eröffnet. Es wird von drei Mauterner Imkern betreut.

Die drei Imker Josef Hubner, Gerald Schmid und Peter Fliesser (von links) betreuen das Bienenhaus © Wilder Berg

Für die Bienen und die Besucher sollte es gut passen, das Bienenhaus am Wilden Berg Mautern. Also haben sich die Verantwortlichen echte Experten ins Boot geholt, damit diesem Projekt Flügel verliehen werden können: Drei Imker aus Mautern betreuen das Bienenhaus und waren von Anfang an in die Planung und Umsetzung eingebunden: Und zwar Gerald Schmid, Josef Hubner und Peter Fliesser vom Bienenzuchtverein Mautern.