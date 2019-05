Facebook

Mindestens 15.000 Euro Schaden enstand durch den Maibaum, der am Marktplatz umgeschnitten wurde. © KK

Vergangene Woche haben bislang unbekannte Täter zwei Maibäume in Kammern umgeschnitten, in der Nacht von 30. April auf den 1. Mai. Der Baum am Marktplatz fiel dabei so ungünstig, dass er die Sonnensegel so massiv beschädigte, dass ein Schaden von mindestens 15.000 Euro entstand.