Musikalisches, Sportliches und Literarisches. Das Wochenendprogramm wird bunt und vierlfältig. Günther Freitag liest etwa bei der Saisoneröffnung im Museumshof in Kammern.

Zur Saisoneröffnung des Museumshofs Kammern liest morgen, Donnerstag, um 19 Uhr der Leobener Schriftsteller Günther Freitag aus seinem aktuellen Roman „Melancholische Billeteure“. © KK

MITTWOCH, 1.5.

LEOBEN. Maifest. Ein Fest für alle mit vielen Programmpunkten. Hauptplatz, 10 bis 18 Uhr.



TROFAIACH. Maifest am Hauptplatz ab 11 Uhr.



WALD AM SCHOBERPASS. Maifest ab 14 Uhr am Dorfplatz..



NIKLASDORF. Oldtimerausstellung und Ausfahrt. Weckruf um 5 Uhr. .



LEOBEN. Anpaddeln & Mur-Aufwecken. Teilnahme möglich mit Rad oder Wassersportgeräten. Start beim Mureinstieg, Camping Mureinstieg, Camping Murinsel, oder Hopf, Teichweg 1, Großlobming. Infos unter www.mur-challenge.at