Um 2.36 Uhr wurde die FF St. Stefan alarmiert © FF St. Stefan

"Wir waren mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz", so Andreas Fercher von der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 2.36 Uhr ausrückten, da eine Müllinsel in Brand stand. Dabei handle es sich um eine Müllinsel, die in der Nähe der Volksschule und dem Murwald in St. Stefan liegt.