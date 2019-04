Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die Kultur: Günter Leitner, Gerhard Samberger, Susanne Leitner-Böchzelt, Kurt Wallner, Johannes Gsaxner, Robert Herzog (v.l.) © Andrea Walenta

"Leoben ist das Schaufenster für die ganze Obersteiermark“, meinte Leobens Bürgermeister Kurt Wallner bei der Präsentation des Kultur- und Genussprogramms für den heurigen Sommer. Er hob den vielfältigen Mix an Veranstaltungen und das hohe Niveau des Unterhaltungsprogramms hervor, das Gäste und Einheimische von 1. Mai bis zum 10. Oktober in der Montanstadt erwartet. Immerhin gibt es 70 Events aus den Bereichen Kultur und Kulinarik. Zusammengefasst sind alle in einer Broschüre.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.