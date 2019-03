Das erste Frühlingswochenende hat einige interessante Veranstaltungen im Köcher - von der Automesse in Leoben bis zum Frühlingskonzert in St. Michael. Auch für Kinder gibt es mit dem Musical "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" Unterhaltung pur.

Beim Musical Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer kommen Kinder voll auf ihre Kosten © Thomas Benning

DONNERSTAG, 21. 3.

KAMMERN. Aktionstage im Kleiderladen. „Gratis“ bis 3 Euro. Kleiderladen der Pfarrgemeinde Kammern, von 16 bis 18.30 Uhr.

LEOBEN. Werksführung. Besuch der Voestalpine am Standort Leoben-Donawitz, Kerpelystraße 199, 14 Uhr, Anmeldung erforderlich. Tel. (03842) 481 48.

LEOBEN. Sprechtag der BVA. Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter. Bezirkshauptmannschaft, Peter-Tunner Straße 6, von 13 bis 14 Uhr.

LEOBEN. Jackpot. – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Sporthalle Donawitz, Kerpelystraße 11, von 9.45 bis 11.15 Uhr.

LEOBEN. Nathalie küsst. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11.

LEOBEN. Iss Dich gesund! Vortrag von Frank Madeo zugunsten eines Kindes aus dem Raum Leoben. Karten erhältlich bei: Café Beniva, Cafe Mittendrin, Schokoria Elisabeth und Tourismusverband Leoben. Aula des BG-BRG Neu, Moserhofstraße, 18.30 Uhr.

LEOBEN. Deutsch kreativ. Literaturzirkel mit Karin Hummer. Alpenvereinslokal, Waasenplatz 5-6, 9.30 Uhr. Tel. (03842) 246 03.

TROFAIACH. Faszien, unser größtes Sinnesorgan. Georg Jillich referiert über ein Thema, dem in der Gesundheitsvorsorge noch zu wenig Beachtung geschenkt wird. Sepp-Luschnik-Saal, 18.30 Uhr.

TROFAIACH. Vortrag Beikost um 9.30 Uhr. Mütter/Elternberatung 14 Uhr, Vorbereitung auf Elternschaft 17 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.