51-jähriger Ungar wurde bei einem Arbeitsunfall in einem Werk in Leoben-Donawitz schwer verletzt.

Arbeitsunfall in Leoben-Donawitz © Wilfried Rombold

Nach einem schweren Arbeitsunfall auf einem Werksgelände in Donawitz ermittelt nicht nur die Polizei, sondern auch das Arbeitsinspektorat. In dem Werk finden gerade Bauarbeiten statt. Am Montag löste sich gegen 14 Uhr ein Stahlträger aus der Schlaufe eines Kranes und traf einen 51-jährigen Arbeiter aus Ungarn. Der Mann wurde an den Beinen und an den Armen schwer verletzt, lebensbedrohlich sind die Verletzungen laut Polizei jedoch nicht.