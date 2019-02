Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heinz Kröpfl, Schriftsteller aus St. Michael © Andreas Schöberl-Negishi

Klar ist: Jeder Tag ist gleich lang. Aber diese Tage, sie können tatsächlich unterschiedlich breit sein. Die Frage ist letztlich, wie viel man in den 24 Stunden unterbringt. Schriftsteller Heinz Kröpfl aus St. Michael ist ein bedächtiger Arbeiter, aber: Manchmal schafft der 50-Jährige eine stolze Menge in nur wenigen Tagen. Im Fall der Veröffentlichung des Lyrikbandes „Mondgebete und Stoßgedichte“ sind es 41 Gedichte und 41 selbst gefertigte Fotografien, in denen Kröpfl in einem weiten Bogen in die Tiefe geht.