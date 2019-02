Die gebürtige Leobenerin Sandra Wollner (35) wurde für ihren Spielfilm „Das unmögliche Bild“ in Berlin mit Preis der Deutschen Filmkritik als bestem Spielfilm ausgezeichnet.

Sandra Wollner wurde für ihren Film „Das unmögliche Bild“ den von der Deutschen Filmkritik ausgezeichnet © Privat

Die „Woche der Kritik“ in Berlin beschert Sandra Wollner, die in Leoben geboren und aufgewachsen ist, nachhaltig „fantastische Gefühle“. Anfang dieser Woche wurde ihr Film „Das unmögliche Bild“ als bester Spielfilm von der Deutschen Filmkritik ausgezeichnet – in Berlin, ihrer Wahlheimat.

