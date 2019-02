Facebook

Schauspieler Johannes Silberschneider liest in der Caritas-Notschlafstelle in Leoben © Johanna Birnbaum

DONNERSTAG, 14.2.

LEOBEN. Johannes Silberschneider liest Peter Rosegger: Der Bibelreiter. Der Erlös kommt dem Haus Franziskus der Caritas zugute. Pfarre Lerchenfeld, Beginn 18.30 Uhr.



LEOBEN. Eröffnung der Ausstellung von Rudolf Lichtenegger „Ars Momentum“ um 18.30 Uhr im Foyer des Neuen Rathauses.



LEOBEN. Ein Abend. Zwei Vorträge von Christina Strasser. Ein Jahr Weltreise startet um 18.30 Uhr. Zentralamerika: Meine Reise zur Work-Life-Balance startet um 20.30 Uhr im Gemeinschaftssaal Judendorf-Seegraben.



LEOBEN. Verein Achterbahn - Selbsthilfegruppe. Plattform von und für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat (außer Feiertagen). Homanngasse 7-9, von 15.30 bis 18 Uhr.



LEOBEN. Little Secrets. Unplugged-Konzert mit der jungen talentierten Grazer Singer/Songwriterin Lauringer im Stehbeisl, Beginn 20.00 Uhr.



LEOBEN. Jackpot - Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Sporthalle Donawitz, 9.45 bis 11 Uhr.



LEOBEN. Seniorennachmittag im Pfarrsaal St. Xaver um 15 Uhr.



LEOBEN. Kinderyoga. Jeden zweiten Donnerstag um 17 Uhr im Living Campus für Kinder ab drei Jahren. Anmeldung unter 0664-925 14 18 oder elisabeth@carpe-diem-training.com



KAMMERN. Gelassen bleiben in Stresssituationen. Fachvortrag Prävention 3.0. Eintritt frei. Sitzungssaal der Gemeinde, Beginn 19 Uhr.



KAMMERN. Aktionstag im Kleiderladen. „Gratis bis drei Euro“. Pfarrhof, von 16 bis 18.30 Uhr



MAUTERN. Vorspielstunde der Musikschule Mautern/Liesingtal um 16 Uhr im Konzertsaal der Musikschule.



TROFAIACH. Frühgeborenentreff um 9.30 Uhr. Mütter/Elternberatung um 14 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.



TROFAIACH. Gottesdienst für Liebende am Valentinstag. 19 Uhr Pfarrkirche. Musikalische Gestaltung: Past Tense