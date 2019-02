Kleine Zeitung +

Alpine Ski-WM in Åre Mautern drückt Tamara Tippler beim Public Viewing die Daumen

Während sich einige Fans, darunter auch der Vater von Speed-Fahrerin Tamara Tippler schon auf den Weg nach Schweden sind, laufen in ihrem Heimatort Mautern die Vorbereitungen für das Public Viewing am Dienstag und am Sonntag.