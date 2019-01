Leobener Unternehmen will mit innovativem mobilem Safe in Serie gehen: Crowdfunding soll dafür jetzt 300.000 Euro Kapital bringen.

Ries Bouwman aus Leoben mit den Prototypen der "Gerd Box" © KK

Zwei Jahre lang hat das Entwicklerteam aus Trofaiach und Leoben an zwei Prototypen der „Gerd Box“ getüftelt. „Die Gerd Box ist nach ihrem Erfinder benannt, der mit Vornamen Gerhard heißt“, so Ries Bouwman, einer der Teilhaber an der „Gerd Box GmbH“. Aber was verbirgt sich hinter diesem Namen?