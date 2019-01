Das ehemalige Gasthaus Steiner in Trofaiach wurde am Montag geschleift. Auf dem Areal werden neue Wohnungen entstehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das ehemalige Gasthaus Steiner in der Trofaiacher Hauptstraße ist seit Montag Geschichte © STGT

Das ehemalige Gasthaus Steiner in der Trofaiacher Hauptstraße ist nun endgültig Geschichte. Am Montag haben Bagger das seit Langem geschlossene Haus geschleift, um Platz für Neues zu schaffen.

Bei vielen Trofaiachern kommt dennoch Wehmut auf, denn das Traditionsgasthaus war einst ein beliebter Ort der kulinarischen Begegnung, verbunden mit angenehmen Erinnerungen.

Nun wurde der ehemalige Gasthof samt Grundstück an Privatinvestoren aus der Region verkauft. „Insgesamt sind es 4500 Quadratmeter, und die Stadtgemeinde Trofaiach wird ein Drittel davon kaufen. Wir wollen dann die Liegewiese des Freibades vergrößern. Bisher hatten wir hier einen Pachtvertrag, mit dem Kauf haben wir auch eine größere Sicherheit“, erklärt Bürgermeister Mario Abl. Da weitere Bauarbeiten auf dem Grundstück geplant sind, werde man die Vergrößerung der Liegewiese erst 2020 durchführen. Auch in der Badgasse werde es eine neue Gestaltung geben. „Dort werden neue Parkplätze für das Freibad und die Hauptstraße errichtet“, so Abl. Auch werde es erstmals eine gute Zufahrt für größere Fahrzeuge zum Schwimmbad, zum Beispiel für Baufahrzeuge, geben. Wie Abl erklärt, soll der Beschluss für den Kauf des Grundstücks in der Gemeinderatssitzung im März getroffen werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.