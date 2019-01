Facebook

Der Leobener Strauß ziert auch das Alte Rathaus am Hauptplatz © Andreas Schöberl-Negishi

Den Strauß als Wappentier der Stadt Leoben lernt jedes Kind in der Region allerspätestens im Sachkundeunterricht in der Volksschule kennen. Er ist im Ortsbild allgegenwärtig – der weiße oder silberne Strauß auf rotem Grund, der sowohl im Schnabel als auch im angehobenen Bein ein Hufeisen hält. Das bekannte Wappentier ziert seit Jahrzehnten auch diverse Logos in Leoben. Auf keinen Fall wäre man auf den Gedanken gekommen, dass – rein formalrechtlich betrachtet– der Strauß bis heute gar nicht als offizielles Stadtwappen registriert ist. Beim Neujahrsempfang von Bürgermeister Kurt Wallner ist Schluss mit diesem juristischen Schönheitsfehler, wenn Michael Schickhofer als Landeshauptmann-Stellvertreter Leoben das Stadtwappen offiziell verleihen wird.