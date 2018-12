Facebook

Die meiste Zeit verbringt Heinz Rath in seiner Werkstatt © Isabella Jeitler

Fast alle Leobener Kinder, die in den letzten 18 Jahren den Kindergarten Josefinum besucht haben, sind einige Stunden in der Werkstatt gestanden und haben zusammen mit ihrem Tischleropa an dem einen oder anderen Spielzeug gebastelt. 18 Jahre lang lebt Heinz Rath, 71 Jahre alt, sein Dasein als Tischleropa in allen Facetten aus, vor allem mit viel Freude und Leidenschaft.

Woche für Woche dürfen sich sechs Kinder Säge und Hammer schnappen und in der Werkstatt gemeinsam mit dem Tischleropa werkeln. Oft wird es ein Auto, mal ein Flugzeug oder auch eine Kette.

„Ich habe im neuen Kindergarten meine eigene Werkstatt, wo ich mit den Kindern basteln kann“, so Heinz Rath. Seine zweite Werkstatt, wo er am liebsten jede freie Minute verbringt, hat er in Leoben, zu Hause, im Keller.

Per Anzeige in der Zeitung zum Tischleropa

Heinz Rath ist gelernter Tischler, hat den Großteil seines Berufslebens aber bei der Voestalpine gearbeitet. 1969 hat er sich dann seine eigene Werkstatt in den Keller gezaubert, wo er ständig am Tischlern war – und immer noch ist.

„Meine Frau hat vor etwa 18 Jahren in der Zeitung eine Anzeige gesehen, wo die Kindergartentante Lilly Portner einen Tischler gesucht hat, der im Kindergarten mit den Kleinen ein bisschen bastelt“, so Rath. Das war, durch Zufall, dasselbe Jahr, in dem auch sein Enkelsohn Michael in den Kindergarten gekommen ist. Er habe sich sofort bei Lilly Portner gemeldet und ist seit damals der Tischleropa vom Kindergarten.

Die Kleinen himmeln mich regelrecht an. Der Mittwoch ist also für sie und für mich immer ein ganz besonderer Tag. Heinz Rath, Tischleropa

„Den Namen haben mir die Kinder gegeben. Die Kindergartentante Lilly hat die Kinder einmal gefragt, wie sie den Herren da, also mich, denn nennen wollen. Eines der Kinder hat dann sofort gerufen ‘das ist der Tischleropa’. Und dieser Name hat sich bis heute so durchgesetzt“, erzählt er. Zu Beginn war er oft mehrmals in der Woche bei den Kindern um mit ihnen zu tischlern, das habe ihm immer Riesenfreude bereitet, aber: „Wenn ich danach nach Hause gekommen bin, bin ich gleich einmal schlafen gegangen, weil ich einfach fix und fertig war“, erzählt er.

Viel Energie im Gepäck

Mittwochs heißt es für ihn immer früh aufstehen und mit viel Energie im Gepäck in Richtung Leobener Innenstadt in den Kindergarten zu fahren. Dort wird den ganzen Vormittag gemeinsam mit den Kindern in der Werkstatt gesägt und geleimt was das Zeug hält. „Die Kleinen himmeln mich regelrecht an, der Mittwoch ist auch für sie immer ein ganz besonderer Tag. Das ist einfach schön, wenn die Kinder ein Lächeln im Gesicht haben“, so Rath.

Mit vollem Eifer: In der Werkstatt im Kindergarten Josefinum werkeln die Kinder, was das Zeug hält Foto © KK

Das Arbeiten in der Werkstatt, mit Sägen, Hämmern und anderem Werkzeug ist mit Verantwortung und Gefahr verbunden. Deshalb bekommen die Kinder, bevor sie sich das erste Mal zur Hobelbank stellen dürfen, eine Art Grundkurs, wo sie mit allen Werkzeugen und den dahinter schlummernden Gefahren vertraut gemacht werden. „Erst danach dürfen sie – natürlich nur mit Handschuhen, der richtigen Arbeitsmontur, in Kleingruppen und unter ständiger Aufsicht – zum Werkzeug greifen. In den 18 Jahren, sei keinem der Kinder je etwas passiert.

Aus Liebe zu Holz und den Kindern

„Noch zwei Jahre, dann werde ich mich als Tischleropa im Kindergarten wahrscheinlich verabschieden müssen, denn da geht Lilly Portner in Pension, und ich werde mich ihr anschließen“, so Heinz Rath. Er sehe dem Abschied aber jetzt schon mit einem weinenden Auge entgegen. „Für mich ist das weder nur ein Hobby, noch nur ein Beruf, ich mache das einfach aus Liebe zum Holz und für die Kinder. Es ist so schön, wenn man sieht, wie viel Freude sie daran haben. Deshalb mache ich das auch schon so lange. Und das natürlich ehrenamtlich“, berichtet Heinz Rath.