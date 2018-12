Facebook

Die Schülerinnen und Schüler halfen mit einem Ochsen und einem Esel © Guschlbauer

Die Schülerinnen und Schüler der 2B Klasse des Neuen Gymnasiums Leoben haben gemeinsam mit ihrer Religionslehrerin Christiane Thuswaldner am Caritas Weihnachtsprojekt „Schenken mit Sinn“ teilgenommen, mit dem Hilfsprogramme im In- und Ausland unterstützt werden. Die 2B Klasse hat erstaunliche 360 Euro gesammelt und finanziert damit einen Ochsen (250 Euro) und einen Esel (110 Euro) für Projekte in Afrika.

Die Caritas führt dieses Weihnachtsprojekt bereits seit einigen Jahren erfolgreich unter dem Motto „Schenken Sie doch heuer eine Ziege“ durch. Der Ochse hilft Bauernfamilien in der demokratischen Republik Kongo aus der Armut zu gelangen.

Der gemeinschaftlich genutzte Ochse ermöglicht eine Verkürzung der Arbeitszeit und die Bewirtschaftung größerer Agrarflächen. Der Esel entlastet Frauen in Äthiopien bei ihrer schweren körperlichen Arbeit und ermöglicht wirtschaftlichen Fortschritt.