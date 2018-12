Hauptplatztiefgarage Leoben„Sanierung ist schon länger am Radar“

Im Jahr 2019 wird man in Leoben mit der Sanierung der Hauptplatztiefgarage beginnen. Betrieb bleibt während der Bauzeit aufrecht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Hauptplatztiefgarage wird im nächsten Jahr saniert. Einen Fahrplan für die Sanierung gibt es noch nicht © Maria Schaunitzer

Im außerordentlichen Haushalt für 2019 ist in Leoben auch die Sanierung der Hauptplatzgarage vorgesehen, die in die Jahre gekommen ist. „Die Sanierung der Tiefgarage haben wir schon länger am Radar. Immerhin ist sie schon zwischen 20 und 30 Jahre alt“, erklärt Stadtwerkedirektor Ronald Schindler.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.