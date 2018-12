Jugendliche in Kalwang machen sich konstruktive Gedanken über ihre Zukunft in der Marktgemeinde und bringen Ideen ein.

Diese Jugendlichen beteiligen sich an der Gestaltung ihrer Heimatgemeinde © KK

In Kalwang ist gegenwärtig die Jugend am Wort und mischt im Gemeindegeschehen mit. Und zwar im positiven Sinne.

Etwa 14 Mädchen und Burschen haben sich im Rahmen des Markterneuerungskonzeptes zusammengefunden und haben Ideen und Vorstellungen ausgearbeitet, wie Kalwang in Zukunft für Jugendliche attraktiver werden könnte.

