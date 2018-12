In Kammern wurde der Kindergarten auf den neuesten Stand gebracht und erweitert.

Der neu ausgestattete Kindergarten in Kammern © KK

In der Gemeinde Kammern hat man viel Geld in die Hand genommen, um den Kindergarten zu sanieren und umzubauen. In den vergangenen zwei Jahren und heuer waren es insgesamt 132.000 Euro.

Heuer wurden neue Böden und Akustikelemente für die zwei Gruppenräume und für den Turnsaal installiert, um den Geräuschpegel zu reduzieren. Neue Beleuchtungselemente, ein Umbau der Garderoben sowie des Turnsaals gehörten ebenfalls dazu. Auch zahlreiche Neuerungen in Sachen Sicherheit wurden gesetzt. Die Kosten für die Umbauarbeiten in den Jahren 2017 und 2018 betrugen etwa 95.000 Euro.

Sanierung und Zubau

Wie Bürgermeister Karl Dobnigg erklärt, seien die Neuerungen bei den Kindern sehr gut angekommen. Im nächsten Jahr sind eine Sanierung sowie ein Zubau bei der Volksschule geplant. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Euro. Weiters soll der Heimatsaal um 1,6 Millionen Euro saniert werden. Die finanziellen Mittel dazu würden durch Bedarfszuweisungen bedeckt – und zwar 100 Prozent bei der Schule und 80 Prozent beim Heimatsaal.

Der Kindergarten wurde 1979 eröffnet und bot damals einer einzigen Gruppe mit 25 Kindern Platz. 1993 wurde er generalsaniert, und es kam eine zweite Gruppe dazu. 2005 wurde eine alterserweiterte Gruppe für Kinder ab 18 Monaten eingerichtet und nun folgte eine zweite. Insgesamt besuchen nun 32 Kinder den „freien Kindergarten“.

Freies Arbeiten

„Frei deshalb, weil sich die Kinder selbst aussuchen können, wo sie spielen möchten. Dafür gibt es vier verschiedene Spielecken. Durch dieses freie Arbeiten sollen die Kinder schon frühzeitig eine gewisse Selbstverantwortung lernen“, erklärt Dobnigg das Konzept dahinter. Zusätzlich gibt es Angebote, die die Kinder in ihrer Entwicklung gezielt unterstützen sollen.

