Bei Einbruch der Dämmerung sind in Mautern Mitglieder der Krampusriege als Nikolaus und Krampus bei Hausbesuchen und im Pflegeheim unterwegs.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit der Dämmerung am 5. Dezember sind die Nikoläuse und Krampusse in Mautern bei Hausbesuchen und im Landespflegeheim unterwegs © KK

Eine Postwurfsendung, die alle Jahre von der Krampusriege Mautern ausgeschickt wird, ist der Startschuss für Brauchtum in der Marktgemeinde im Liesingtal. Danach können sich Familien melden, die Nikolaus und Krampus am 5. Dezember gerne zu Besuch haben wollen.

Hela Fritz organisiert dann die Termine und koordiniert die Besuche der insgesamt vier Nikoläuse und acht Krampusse. "Ohne Hela Fritz ginge gar nichts", sind die Mitglieder der Krampusriege überzeugt.

Der Heilige Nikolaus und seine Gesellen sind gern gesehen, auch im Landespflegeheim in Mautern, wo die Bewohnerinnen und Bewohner schon sehnlichst auf ihre Besucher warten.

Vier Nikoläuse ind in Mautern im Einsatz Foto © KK "Uns ist gelebtes Brauchtum wichtig. Da sind wir mit anderen Gruppen in der Region einer Meinung", so Vertreter der Krampusriege Mautern.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.