Zwei Jubiläen werden in Eisenerz bescheiden und leise gefeiert: 50 Jahre Krippenmuseum und 30 Jahre Krippenfreunde Eisenwurzen.

Obfrau Martha Schmitz will leiser treten © Johanna Birnbaum

Die große Tür zum Krippenmuseum in Eisenerz öffnet seit dem ersten Adventwochenende wieder Einblicke in eine andere Welt, die sich hinter den dicken Mauern des Hauses am Bergmannplatz befindet. Krippen, wohin das Auge reicht. Großkrippen, wie die, die das Stadtbild von Eisenerz zeigt, mit dem Schichtturm, der Oswaldikirche oder dem Alten Rathaus. Wurzelkrippen, wo sich das biblische Geschehen um die Geburt Jesu um einen Wurzelstock abspielt. Kleinstkrippen, die nicht größer als ein Stück Apfel sind und filigranste Figuren beherbergen.

