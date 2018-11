Facebook

Abenteuer Erzberg schloss die Saison heuer mit sehr guten Besucherzahlen ab © August Zöbl

Auf eine lange touristische Saison können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Abenteuer Erzberg heuer zurückblicken. Die ersten Besuchergruppen hatten sich schon am 23. April angesagt, die letzten konnten sich am 3. November Einblicke in einen aktiven Bergbau verschaffen.

