Schüler haben demnächst die exklusive Möglichkeit, in den Nordischen Sport hinein zu schnuppern.

Das JUFA in der Eisenerzer Ramsau steht im Mittelpunkt des kommenden Skischulevents © Andreas Schöberl-Negishi

Am 19. Dezember werden 500 Schüler aus der Steiermark in der Eisenerzer Ramsau einen nordischen Wintersporttag erleben können. Gemeinsam mit dem Nordischen Ausbildungszentrum, School on Snow, und dem ÖSV veranstalten die JUFA Hotels das erste Mal ein nordisches Skischulevent.

500 Schülerinnen und Schüler haben dabei einen ganzen Tag lang die Möglichkeit unter professioneller Anleitung die Sportarten Langlaufen, Skispringen und Biathlon auszuprobieren.

Dazu gibt es ein „Meet and Greet“ mit nordischen ÖSV Skistars, Wissensspiele und eine Schneeschatzsuche. Die Ausrüstung wird den Kindern und Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

Alternative anbieten

Begeistert von der Resonanz zeigt sich auch der Erfinder der JUFA Hotels-Idee Gerhard Wendl: „Wir wollten mit diesem Schulprogramm eine Alternative zum herkömmlichen Skikurs anbieten. Dass wir innerhalb einer Woche ausgebucht waren, übertrifft unsere Erwartungen. Nächstes Jahr wollen wir die Teilnehmerzahl verdoppeln und 1000 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit unseren Partnern in die Eisenerzer Ramsau bringen.“

Auch Christian Schwarz, Leiter des Nordischen Ausbildungszentrums, freut sich: „Wir wollen den Kindern zeigen, dass ein Tag in der frischen Luft im Schnee sehr cool sein kann. Eisenerz ist mit seiner Infrastruktur und den sportlichen Vorbildern der perfekte Platz dafür.“