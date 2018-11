Facebook

Die strahlenden obersteirischen Sieger des Vorjahres bei der Ehrung in Graz © Juergen Fuchs

Gastgeber und Bierbrauer Helga und Reini Schenkermaier vom Erzbergbräu in Eisenerz können sich seit Jänner 2018 ebenso „Kopf des Jahres“ nennen wie die beiden Geschäftsführer der VA Erzberg, Josef Pappenreiter und Christian Treml, sowie Anita Pfnadschek und Sarah Kettner von der Steirischen Kulturstraße. Allesamt im Jänner 2017 ausgezeichnet.

Was diese Persönlichkeiten eint? Sie wirken alle im Bezirk Leoben, haben in ihren jeweiligen Kategorien große Erfolge vorzuweisen und wurden dafür von den Lesern der Kleinen Zeitung als „Köpfe des Jahres“ ausgezeichnet. Doch wer kann in die Fußstapfen dieses Sextetts treten? Ab kommenden Sonntag läuft die Abstimmung für die Köpfe des Jahres 2018.

Die Kleine Zeitung holt zum dritten Mal die „Köpfe des Jahres“ in vier steirischen Großregionen vor den Vorhang, um diese im Jänner bei einer feierlichen Gala in Graz auszuzeichnen und dabei einen Blick über die Dächer der Landeshauptstadt zu werfen.

Viele Vorschläge, wer aus Ihrer Sicht an der Wahl zu den Köpfen des Jahres 2018 teilnehmen sollte, wurden in den vergangenen Wochen abgegeben. Die Redaktion sichtet nun das Angebot und stellt je fünf Kandidaten in sieben Kategorien auf.

Wer dabei ist, erfahren Sie in unserer Sonntagsausgabe. Ab dann kann bis 31. Dezember online und per Coupon abgestimmt werden. Die Sieger werden im Jänner 2019 präsentiert.