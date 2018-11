Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Living Campus in Leoben verbindet Studentenheim, Hotel und Büroräumlichkeiten © Andreas Schöberl-Negishi

Einen eigenen „Art Room“, in dem man sich künstlerisch nach Lust und Laune frei entfalten kann. Dazu Kunstobjekte, die die Gänge beleben. Vielleicht nicht auf Schritt und Tritt, aber durchaus prominent platziert, sodass sie die nötige Aufmerksamkeit wie von selbst auf sich ziehen. Ein großzügiger Innenhof, der von zwei formatfüllenden Skulpturen dominiert wird. Ja, wo gibt es denn so was? Kurze Frage, schnelle Antwort: Im Living Campus Leoben. Das Studentenheim, das auch Hotelzimmer und Büroräumlichkeiten anbietet, hat erst vor einigen Wochen am Kreuzfeldweg auf der Brandlwiese offiziell seine Pforten geöffnet.