Mitspieler der Murtaler Bauernbühne Niklasdorf mit ihrem Obmann Roland Ganzer (rechts hinten) freuen sich auf die Premiere © KK

Seit 25 Jahren ist die Murtaler Bauernbühne Niklasdorf in Aktion und erfreut mit ihren Aufführungen. Die Zahl der Zuschauer ist gegenüber den Anfangsjahren gestiegen. Waren es 1997 noch 250, so sind es heute etwa 700 Besucher, die sich das Vergnügen nicht entgehen lassen wollen.

Obmann Roland Ganzer hat für die Jubiläumsaufführung erstmals ein Stück geschrieben. Dieses trägt den Titel „Brautalarm beim Oberberger“. „Es handelt sich um eine Bauernposse“, so Ganzer. Das Stück komme bei den Spielern gut an. „Wir haben selbst jetzt, nach häufigen Proben, noch viel Spaß“, freut sich Ganzer. Mit ihm stehen auf der Bühne: Kornelia Marousek, Hannes Fötsch, Monika Summer, Ingrid Retschnik, Christian Plank, Maria Knoll, Wolfgang Kure, Inge Leitner und Alois Knoll. Für das Bühnenbild zeichnen Kure und Siegi Summer verantwortlich. „Wir sind eine kleine Familie geworden. Wir verstehen uns gut, und es gibt einen tollen Zusammenhalt“, so Ganzer.

Das werden die Zuschauer bei der Premiere am Freitag, dem 9. November, um 19.30 Uhr im VAZ Niklasdorf spüren. Weitere Termine: 10. November, 19.30 Uhr; 11. November, 14.30 Uhr. Kartenreservierungen unter 0676-92 13 882. Nähere Infos unter www.murtaler-bauernbuehne.at

