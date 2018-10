Wolfhard Wegscheider: Technik-Netzwerker an der Montanuni wurde emeritiert

Altrektor Wolfhard Wegscheider stand heute im Mittelpunkt der Akademischen Feier an der Montanuni.

Wilfried Eichlseder, Wolfhard Wegscheider, Waltraud Klasnic und Hannes Androsch bei der Akademischen Feier © Freisinger

Im Rahmen der Akademischen Feier an der Montanuniversität Leoben emeritierte heute Altrektor Wolfhard Wegscheider. Er studierte Technische Chemie an der TU Graz und wurde 1976 promoviert. 1994 wurde er als ordentlicher Professor an die Montanuniversität berufen. Von 2003 bis 2011 war er Rektor.

Starker Anstieg der Studierenden- und Absolventenzahlen

Während seiner Amtszeit gelang es Wegscheider, die Studierenden- und Absolventenzahlen stark zu steigern, das Drittmittelaufkommen durch die Zusammenarbeit mit der Industrie enorm zu erhöhen und zahlreiche neue Gebäude samt Infrastruktur zu schaffen sowie bestehende Infrastruktur zu erneuern.

Zudem war Wegscheider die Zusammenarbeit mit den zwei anderen technischen Universitäten ein großes Anliegen, die in der Gründung der TU Austria mündete.