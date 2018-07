Facebook

Die Zonen wurden ausgeweitet © Andreas Schöberl-Negishi

Laut Leobens Bürgermeister Kurt Wallner habe man die kostenpflichtigen Parkzonen ausgedehnt, um zu verhindern, dass an den Stadträndern Pendler Anrainern den Parkplatz zuparken. Dadurch wurden teilweise bisherigen Gratisparkplätze zu gebührenpflichten. Über Jahre hätten sich die Beschwerden von Anrainern gehäuft, denen die Parkplätze von Pendlern weggenommen wurden. "Ein Jahresticket für Pendler kostet 310 Euro, also richt einmal einen Euro am Tag", so der Bürgermeister.