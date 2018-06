Für einen guten Schlusspunkt im Schuljahr

Facebook

Barbara Tolliner, Lern- und Familienberaterin aus Leoben © Andreas Schöberl-Negishi

Wenn das Schuljahr zu Ende ist und die Ferien in Sicht sind, dann sollte man das auf jeden Fall feiern“, meint Barbara Tolliner, Familien- und Lernberaterin aus Leoben. Auch wenn die Noten vielleicht nicht ganz ideal ausgefallen sind, sei das kein Grund überzureagieren. Aber was tun, wenn das Kind ein Zeugnis mit nach Hause bringt, in dem drei „Fleck“ stehen? „Durchatmen, und sich und dem Kind die Zeit geben, das einmal sacken zu lassen“, rät Tolliner. Nachdem alle darüber geschlafen haben, könne man sich gemeinsam sachlich und in Ruhe mit der Frage auseinandersetzen, wie man die Scharte auswetze.