Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Laut ÖGB kommen Anfragen vor allem aus dem Baugewerbe © Gina Sanders - Fotolia

Anfragen, vor allem von Betriebsräten, zu den Regierungsplänen eines 12-Stunden-Tags und einer 60-Stunden-Woche gebe es schon, bestätigt Florian Baumgartner. Als Regionalsekretär des Gewerkschaftsbundes in der Region Obersteiermark Ost ist er eine der ersten Anlaufstellen der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter. „Unsicherheit gibt es, aber noch keine Probleme, denn noch sind die Pläne ja nicht umgesetzt.“

Unsicherheit gibt es, aber noch keine Probleme, denn noch sind die Pläne ja nicht umgesetzt. Florian Baumgartner ÖGB Obersteiermark Ost

Aber als ÖGB-Regionalsekretär ist Baumgartner „gelinde gesagt nicht erfreut“ über den Initiativantrag der Bundesregierung. Ihm hätte die bisherige gesetzliche Regelung genügt: „Der Antrag ist heuchlerisch, denn die Arbeitszeitgesetze in Österreich sind sehr flexibel“, ist Baumgartner überzeugt. Was ihn ärgert, ist die Tatsache, dass Betriebsrat und Betriebsvereinbarungen künftig übergangen werden (können) – „auch wenn ich nicht glaube, dass jeder Unternehmer ein personifizierter Menschenfeind ist“, konstatiert der ÖGB-Regionalsekretär.

Großen Diskussionsbedarf sieht Manfred Hölzl, stellvertretender Leiter der Arbeiterkammer-Außenstelle in Leoben. „Natürlich wird der Plan bei den Betriebsräten und Gewerkschaftern heiß diskutiert. Einzelanfragen von Arbeitnehmern haben wir noch nicht bekommen“, sagt Hölzl, der hinzufügt, dass die Vorgangsweise doch sauer aufstoße.

Der Plan der Regierung wird derzeit bei Betriebsräten und Gewerkschaftern heiß diskutiert. Manfred Hölzl, Arbeiterkammer Leoben

„Dass man diese Arbeitszeitregelung mittels Initiativantrag erledigen will und auch noch dem Wirtschaftsausschuss zuweist, der meiner Meinung nach der falsche ist, ist schon bemerkenswert.“ Auf jeden Fall müsse jetzt aber der konkrete Gesetzestext abgewartet werden, wo konkrete arbeitsrechtliche Fragen geklärt sein sollten.

Auf Konsens setzt Elfriede Säumel, Unternehmerin und Obfrau der regionalen Wirtschaftskammer. „In meiner Branche, wo der Transportkollektivvertrag gilt, haben wir jetzt schon eine maximale Wochenarbeitszeit von 60 Stunden. Ich präferiere eine Arbeitszeitflexibilisierung, wo beide Seiten profitieren. Das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Möglichkeit, sich ein verlängertes Wochenende erarbeiten zu können, aber auch die Unternehmer, die in Spitzenzeiten genügend Personal zu Verfügung haben. Als Unternehmer wird man es sich mit guten Mitarbeitern nicht verscherzen wollen.“

Man wird es sich als Unternehmer mit guten Mitarbeiterinnen und -arbeitern nicht verscherzen. Elfriede Säumel, Wirtschaftskammer Leoben

Was sagen die Arbeitnehmer?

Große Angst vor der geplanten Neuregelung der Arbeitszeiten hat der Zimmerer aus Oberaich nicht. „Ich arbeite in einem Vier-Mann-Betrieb, da brauchten wir ohnehin individuelle Lösungen“, sagt er und ergänzt: „Die Arbeit muss dann gemacht werden, wenn sie anfällt und nicht dann, wenn es dem Mitarbeiter passt. Das war immer so üblich. Dafür haben wir, etwa im Winter, öfter frei.“ Probleme für die Arbeitnehmer ortet der Mann eher in größeren Industriebetrieben.

„Für mich ändert sich nicht viel, wenn Arbeit anfällt, dann arbeite ich. Mein Chef versucht schon, dass wir unsere Stunden einhalten, aber, wenn das Lokal voll ist oder ein Schub Gäste kommt, dann packe ich meine Sachen nicht zusammen und gehe heim“, erzählt eine Kellnerin in Leoben. Sie glaubt nicht, dass irgendjemand dafür Verständnis hätte, wenn sie sagt, sie wolle nicht bleiben.

Etwas anders gelagert ist die Situation bei einem Lkw-Fahrer aus dem Liesingtal. „Wir haben sowieso andere Arbeitszeiten als viele andere Arbeitnehmer. Wir haben ziemlich viel Stress, weil wir ja eine gewisse Stundenanzahl an Fahrzeiten nicht überschreiten dürfen, und diese Ruhephasen genau kontrolliert werden. Die Ware muss aber pünktlich geholt oder abgeliefert werden, trotz Staus oder Grenzwartezeiten.“

„Ich habe keine Angst vor einem Zwölf-Stunden-Arbeitstag. Wenn ich dafür Zeit und Geld bekomme, wäre das für mich in Ordnung. Wenn Arbeit da ist, sollten wir sie auch erledigen“, ist ein Mechatroniker aus Leoben überzeugt.

„Ich finde es nicht gut, zehn oder mehr Stunden zu arbeiten, weil die Konzentration nicht mehr da sein kann. Wenn man pendelt, wird es beim Heimfahren gefährlich. Die Unternehmen sollten Leute aufnehmen, dann würde die Arbeit weniger, und mehr Leute hätten eine Beschäftigung“, wäre der Wunsch einer Sekretärin aus Leoben.