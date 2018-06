Facebook

Hartes und konsequentes Training gehören in der rhythmischen Sportgymnastik zusammen © kk

Zielstrebigkeit und Ehrgeiz der elfjährigen Chiara Adler aus Proleb machen sich bezahlt. Vor etwa einem Jahr haben wir über das quirlige Mädchen berichtet, das sowohl im Sport als auch in der Musik auf besondere Leistungen verweisen kann. Vor etwa drei Wochen wurden die steirischen Meisterschaften in der rhythmischen Sportgymnastik in Graz ausgetragen und Chiara konnte den Vorjahrestitel in ihrer Altersklasse erfolgreich verteidigen. Die Elfjährige, die für den Verein Gymnastiksportunion Graz turnt, konnte auch bei den österreichischen Bundesmeisterschaften in Klagenfurt voll punkten.

