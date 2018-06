Facebook

Spitzenkoch Tobias Fritz aus Trofaiach © KK

Viel Zeit bleibt Tobias Fritz dieses Mal nicht, um es sich daheim in Trofaiach gemütlich zu machen. Eben erst zurückgekommen von Bratislava, musste er sofort wieder die Koffer packen. Bereits am Samstag hebt der Spitzenkoch nach Südostasien ab. „Die Reise führt mich jetzt wieder nach Vietnam und Kambodscha. Enden wird die Reise in Siam Reap“, so Fritz.