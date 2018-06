Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Leobener Schüler des Bildungszentrums Pestalozzi sorgten für Spitzenleistungen bei den nationalen Special Olympics in Vöcklabruck.

Für die erfolgreichen Sportler gab es einen besonderen Empfang in ihrer Schule © KK

Bei den 7. Nationalen Special Olympics Sommerspielen in Vöcklabruck konnten sich die Jugendlichen des Bildungszentrums Pestalozzi Leoben mit vielen Sportlern messen. In den Disziplinen 100 Meter Sprintlauf und Schlagball traten eine Schülerin und drei Kollegen gegen starke Konkurrenz an, und konnten sich hervorragend behaupten.

Der Lohn für die Anstrengungen und das lange Training waren insgesamt sieben Medaillen.