Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wallfahrtskirche Maria Freienstein erstrahlt in neuem Glanz © Martina Marx

Die Wallfahrtskirche „Maria Sieben Schmerzen“ in St. Peter-Freienstein erstrahlt in neuem Glanz. Innen und außen. Ein gelungenes Beispiel einer Gesamtrenovierung, die Schritt für Schritt umgesetzt wurde. Zehn Jahre lang. Mitverantwortlich, dass diese Restaurierung und Renovierung so geglückt ist, war neben der Projektleitung von Norbert Pint auch der Verein „Freunde der Wallfahrtskirche Maria Freienstein“. Dieser wurde von engagierten Bürgern mit Obmann Michael Fressner und Geschäftsführer Willi Bernhardt im Oktober 2008 aus der Taufe gehoben. Nun wurde der Verein nach getaner Arbeit aufgelöst.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.