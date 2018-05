Facebook

Anton Hirschmann legt mit sofortiger Wirkung alle Funktionen im Tourismusverband Leoben zurück © Johanna Birnbaum

Am Montag wurde Anton Hirschmann einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Tourismusregionalverbandes Hochsteiermark gewählt. Nur zwei Tage später trat er als Obmann des Tourismusverbandes Leoben mit sofortiger Wirkung zurück und beendet auch alle Aktivitäten für den Verband. "Angesichts der unerfreulichen Vorfälle in den letzten Wochen habe ich mich aber entschieden, meine Tätigkeiten für den Tourismusverband Leoben mit sofortiger Wirkung zu beenden. Astrid Baumann, sie fungierte bisher als meine Stellvertreterin, wird den Tourismusverband Leoben führen", erklärte Hirschmann in einer Aussendung am späten Mittwochnachmittag.

Die Quertreibereien eines Mitgliedes der Tourismuskommission Leoben seien ausschlaggebend für diesen Schritt gewesen. "Das Tourismuskommissionsmitglied hat in einer aus meiner Sicht enttäuschenden, beschämenden und nicht mit der Tourismuskommission akkordierten Vorgangsweise im Hintergrund Kampagnen gegen meine Person initiiert, die mich zutiefst in meinem persönlichen Wertegefühl verletzt haben", begründete Hirschmann seinen Entschluss.

Vertrauensfrage

Jenes Mitglied habe beispielsweise auch eigenmächtig eine externe Person ins Spiel gebracht, die die Funktion des TV Leoben-Obmannes übernehmen sollte. "In einer vor kurzem stattgefundenen Zusammenkunft der Tourismuskommission habe ich daraufhin die Vertrauensfrage gestellt. Mit nur einer Gegenstimme jenes Mitgliedes wurde mir dabei das Vertrauen ausgesprochen. Ich bin der Meinung, dass derartige Aktionen, wie sie jenes Mitglied im vorliegenden Fall geliefert hat, normalerweise mit einem Ausschluss aus der Kommission geahndet werden.

Hirschmann ist seit 1. März als freiwilliges, tourismusinteressiertes Mitglied von der Kommission bestätigt. "Trotzdem müsste meine Funktion bei einer Nachwahl in einer außerordentlichen Vollversammlung wieder bestätigt werden", erklärte er und betonte, dass sein derzeitiger Gesundheitszustand keine "Energieräuber" vertrage. Er könne sich nichts vorwerfen, weil er bei all seinem touristischen Tun immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe.

Mittwoch Nachmittag war auch eine Aussendung in Umlauf gebracht worden, in der behauptet wurde, dass Hirschmann als TV-Obmann vom Land seines Amtes enthoben worden sei, weil dafür notwendige Beschlüsse gefehlt hätten. Vom Land gab es Mittwoch Abend diesbezüglich keinerlei Bestätigung.

Schon seit geraumer Zeit gibt es Knackpunkte bei der Zusammenlegung der vier Tourismusverbände im Bezirk Leoben. Einer davon war die Position des Vorsitzenden eines künftigen Verbandes "Erzberg Leoben", die der größte und zahlungskräftigste Verband, eben Leoben, für sich beanspruchte.