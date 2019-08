Facebook

Der Gleinalmtunnel war Samstag nach Unfällen gleich zwei Mal gesperrt © FF St. Michael

3. August: Vier Verletzte im Gleinalmtunnel: Zwei Unfälle innerhalb weniger Stunden

Gleich zwei Mal musste der Gleinalmtunnel heute gesperrt werden: Am Vormittag krachte es nahe des Nordportals. Kurz nach Mittag kam es dann zu einem weiteren Frontalzusammenstoß. Mehr dazu

1. August: Notarzt-Einsatz: Steirischer Paragleiter nahe Villach abgestürzt

Ein Flugfehler dürfte zu dem Unfall geführt haben. Der 59-jährige Leobner wurde ins LKH Villach eingeliefert. Mehr dazu

1. August: Polizei Leoben: Lärmbeschwerde führte zu illegaler Marihuana-Anlage

Polizei wurde Mittwoch Nacht gerufen, weil es in einer Leobener Wohnung zu laut war. Die Beamten fanden dort eine Marihuana-Anlage. Mehr dazu

28. Juli: Bei Einsatz in Trofaiach: Rettungsfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker kollidierte Samstagabend in Trofaiach mit einem Rettungsauto, das gerade auf Einsatzfahrt war. Mehr dazu

27. Juli: Jeweils 150 Meter abgestürzt: Zwei Wanderer stürzten in den Tod

Samstagfrüh kam es in Eisenerz zu einem tödlichen Wanderunfall. Dort kam ein 76-jähriger Wiener ums Leben. Mehr dazu

23. Juli: Vordernberg: Wanderer auf Schneefeld ausgerutscht

Beim Überqueren eines Schneefeldes kam Dienstagvormittag ein 58-jähriger Wanderer zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu

17. Juli: Schlimmeres verhindert: Dritter Waldbrand in St. Peter-Freienstein

In St. Peter-Freienstein musste die Feuerwehr am Dienstagabend zum mittlerweile dritten Waldbrand innerhalb eines Monats ausrücken. Mehr dazu

16. Juli: In Justizanstalt eingeliefert: 82-jähriger Leobener bedrohte zwei Jogger mit Luftdruckgewehr

Ein 82-Jähriger Leobener bedrohte zwei Jogger. Er wurde wegen des Vorwurfs schwerer Nötigung in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Luftdruckgewehr und eine Langwaffe wurden ihm abgenommen. Mehr dazu

12. Juli: Zeugenaufruf: Nach Autoattacke vor Disco: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Im Fall des 22-Jährigen, der Anfang Juni vor einer Disco in Niklasdorf auf eine Personengruppe zugefahren sein soll, wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Mehr dazu

12. Juli: Möbel angezündet: Einbrecher steckte ehemalige Schule in Brand

In Leoben-Donawitz waren am Donnerstagabend 62 Feuerwehrleute im Brandeinsatz. Unbekannter hatte in ehemaliger Hauswirtschaftsschule Feuer gelegt. Mehr dazu

11. Juli: Küchenbrand in Vordernberg: Ursache dürfte unbeaufsichtigtes Essen am Herd gewesen sein

Donnerstagvormittag wurden die FF Vordernberg und Hafning zu einem Zimmerbrand in Vordernberg alarmiert. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Mehr dazu

11. Juli: Garagen-Keller-Brand in Leoben-Donawitz: Anrainer verhinderten größeres Brandereignis

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt und Leoben-Göss wurden Mittwochabend zu einem Garagen-Keller-Brand nach Leoben-Donawitz alarmiert. Mehr dazu

11. Juli: Unfall Masche: Falscher Polizist lockte 89-Jähriger viel Geld heraus.

Anrufer behauptete, dass die Tochter der Steirerin einen Unfall verursacht habe - nur gegen eine Kaution von mehreren Hundertausend Euro käme sie nicht ins Gefängnis. 89-Jährige zahlte hohe Summe. Mehr dazu

9. Juli: Leoben: 48-Jähriger stieß Pensionisten nieder und wollte ihm Bargeld und Uhr stehlen

Ein 48-Jähriger versuchte am Montagabend in der Kärntnerstraße auf Höhe des Fachmarktzentrums in Leoben einen 76-jährigen Pensionisten zu berauben. Dieser wurde unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu

6. Juli: Radmer: Forstarbeiter von Stein getroffen: tot

Der Mann war gemeinsam mit drei Kollegen mit Holzarbeiten im Finstergraben beschäftigt. Mehr dazu

6. Juli: A9 bei Kammern: Auto überschlug sich - vermutlich Sekundenschlaf

Ein 78-jähriger Wiener wurde Samstagmittag nach einem Überschlag mit seinem Pkw unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu

5. Juli: Tödlicher Alpinunfall: Wanderer (77) stürzte in den Eisenerzer Alpen ab

Ein 77-Jähriger stürzte Freitagmittag bei einer Wanderung ab und wurde dabei getötet. Mehr dazu

5. Juli: Schreckschuss half nichts: Niklasdorf: Polizei nahm Mann fest, der mit Eisenstange und Steinen wütete

Am Donnerstagvormittag mussten Polizeibeamte von fünf Streifen einen 42-jährigen, möglicherweise psychisch verwirrten Mann mit Einsatz von Pfefferspray und Körperkraft festnehmen - ein Schreckschuss in die Luft beeindruckte ihn nicht. Mehr dazu

30. Juni: Falsche Angaben: Ehepaar prellte Staat um Tausende Euro Sozialleistung

Obersteirisches Paar gab an, in separaten Wohnungen zu leben und kassierte so erhöhte Sozialleistungen. Jetzt flog der Schwindel auf. Mehr dazu

29. Juni: Bei Zeltfest in Trofaiach: Mädchen und junger Mann von Schlägern schwer verletzt

Unbekannte Täter attackierten Jugendliche bei Zeltfest. 17-Jährige wurde auf Tanzfläche zu Boden gestoßen, 21-Jährigem wurde ins Gesicht geschlagen. Mehr dazu

27. Juni: Kammern: Lkw prallte gegen Eisenbahn-Unterführung

Die ÖBB mussten daraufhin zeitweilig die Strecke sperren, da die Tragfähigkeit der Brücke überprüft werden musste. Mehr dazu

27. Juni: St. Michael: Brand in Metallschredder-Anlage war rasch gelöscht

Vier Feuerwehren standen in einem Müllentsorgungsbetrieb im Löscheinsatz. Mehr dazu

26. Juni: Bergrettung Mautern: Erschöpfte Wanderer vom Zeiritzkampel geholt

Die Bergrettung Mautern rückte Dienstagabend zu einem Einsatz im Gebiet des Zeiritzkampels aus, weil zwei erschöpfte Wanderer nicht mehr weiter konnten. Mehr dazu



24. Juni: Polizei-Erfolg in Trofaiach: Kennzeichen-Dieb konnte gefasst werden

Im Zeitraum zwischen 27. April und 16. Juni kam es in einer Tiefgarage in Trofaiach zu Diebstählen von Kennzeichentafeln, Begutachtungsplaketten und einem E-Bike. Die Polizei forschte den Tatverdächtigen aus. Mehr dazu

16. Juni: Leoben: Spektakulärer Überschlag mit Kleinbus auf der S6

Feuerwehren Leoben Göss und Leoben-Stadt im Einsatz. Mehr dazu

12. Juni: Leoben: Zwei verletzte Lenker nach Frontalkollision

Zwei verletzte Lenker nach einer Frontalkollision in Leoben. Burgenländer war auf die Gegenfahrbahn geraten, 57-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und stieß frontal gegen das Fahrzeug des Burgenländers. Mehr dazu

11. Juni: Auffahrt St. Michael: Stau nach Verkehrsunfall mit Lkw auf S36

Auf der S 36 hat sich am Dienstagnachmittag zwischen dem Knoten St. Michael und Kraubath ein Verkehrsunfall ereignet. Mehr dazu

10. Juni: Hubschraubereinsatz: Drei Wanderer rutschten 50 Meter über Schneefeld ab

Die drei waren unabhängig voneinander bei der Querung eines Schneefeldes ausgerutscht - sie zogen sich Schnittverletzungen und Rippenbrüche zu. Mehr dazu

10. Juni: Beim Gleinalmtunnel: Lenker von Tanklaster mit mehr als 1,2 Promille gestoppt

Ukrainer war mit Gefahrenguttransport unterwegs. Aufmerksame Lenkerin alarmierte die Autobahnpolizei. Mehr dazu

9. Juni: Kraubath: Pkw prallte gegen Betonsockel: Lenker eingeklemmt

Unfall Samstagnacht in Kraubath. Feuerwehr musste 31-Jährigen befreien. Der Verletzte kam ins LKH Judenburg. Mehr dazu

7. Juni: Feuerwehr im Einsatz: Hagelsturm über Kraubath

Wiesen mit Hagel überzogen und überflutete Straßen und Keller sorgten Donnerstagnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr. Mehr dazu

7. Juni: Polizeieinsatz in Eisenerz: 52-Jähriger bedrohte Lokalgäste mit Messer

Ein stark betrunkener 52-Jähriger randalierte Donnerstagabend in einem Lokal und bedrohte Gäste mit einem Messer. Er wurde festgenommen. Mehr dazu

6. Juni: Kraubath: Blitz schlug bei Waldbrand auf der Gulsen zwei Mal ein

35 Feuerwehrleute von drei Feuerwehren rückten Mittwoch zu einem Waldbrand auf der Gulsen bei Kraubath aus. Mehr dazu

6. Juni: Leoben: Internetbetrüger erleichterten 68-Jährigen um hohen Geldbetrag

Ein 68-Jähriger Leobener wurde am Dienstagvormittag von unbekannten Tätern über falsche E-Mails um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen. Mehr dazu

6. Juni: St. Peter-Freienstein: Mutter mit der Axt bedroht: Cobra nahm 44-Jährigen fest

Ein 44-Jähriger steht im Verdacht, seine 75-jährige Mutter am Mittwoch in St. Peter-Freienstein mit einer Axt bedroht zu haben. Beamte des Einsatzkommandos Cobra nahmen den Mann fest. Mehr dazu

6. Juni: Zusammenstoß in Traboch: Lkw-Lenker kollidierte mit 15-jährigem Mopedlenker

Bei einem Überholmanöver kollidierte Mittwochabend ein 60-jähriger Lkw-Lenker mit einem 15-jährigen Mopedlenker. Dabei wurde der Mopedlenker unbestimmten Grades verletzt. Mehr dazu

3. Juni: Einbruchsserie: Tatort Schule: Beutezüge in acht Bezirken

Steirische Bildungseinrichtungen stehen bei Ganoven hoch im Kurs. Sie erwischen wenig, dafür ist der hinterlassene Schaden hoch. Mehr dazu

1. Juni: Niklasdorf: Räder von Vorführwagen gestohlen: Hoher Sachschaden

Unbekannte Täter montierten Felgen und Reifen ab und senkten dann das Fahrzeug ohne Stütze wieder ab. Mehr dazu

1. Juni: Jägerbataillon 18 im Grenzeinsatz: Fußmärsche und sehr interessierte Touristen

Noch bis 27. Juni sind Soldatinnen und Soldaten des Jägerbataillons 18 in St. Michael und Milizsoldaten im Assistenzeinsatz an der steirisch-slowenischen Grenze. Ein Besuch im Einsatzgebiet. Mehr dazu

30. Mai: Einbruch in Weltkonzern: Täter durchsuchten mehr als 100 Räume

Einbrecher durchsuchten in der Nacht zum Donnerstag das Forschungszentrum des Weltkonzerns RHI Magnesita. Mehr dazu

30. Mai: Erzbergrodeo in Eisenerz: Drei Verletzte nach Motorradkollision

Zwei deutsche Fahrer stießen Donnerstagnachmittag im Gelände des Erzbergrodeos in Eisenerz zusammen. Beide Fahrer und eine Beifahrerin wurden verletzt. Mehr dazu

30. Mai: Im Gleinalmtunnel Lkw überholt: Tödliche Kollision: Unter den Opfern ist beliebter Alt-Bürgermeister

Viereinhalb Stunden war der Gleinalmtunnel nach einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag gesperrt. Ein Oberösterreicher (59) und ein 72-Jähriger starben. Es handelt sich um Siegfried Schafarik, Alt-Bgm. von Knittelfeld. Mehr dazu

29. Mai: Neben Polizeihunde-Inspektion: Schon wieder brannte ein Mülleimer in St. Stefan

Die Feuerwehr St. Stefan musste wieder zu einem Mülleimer-Brand in der Nähe der Diensthunde-Inspektion in St. Stefan ausrücken. Mehr dazu

27. Mai: Arbeitsunfall: Fuß eines Arbeiters wurde vom Stapler eingeklemmt

In einem Betrieb in Mautern kam ein Staplerfahrer mit dem Fuß zwischen Stapler und Palette. Er wurde eingeklemmt und verletzt. Mehr dazu

25. Mai: Bezirk Leoben Dachdecker geriet in Spannungsfeld einer 30.000-Volt-Leitung und überlebt

Ein Dachdecker wurde am Samstag bei einem Arbeitsunfall in Dirnsdorf verletzt. Er geriet in den Stromkreislauf. Mehr dazu

23. Mai: Organisierte Kriminalität: Großer Schlag gegen illegales Glücksspiel

Die Hausdurchsuchungen fanden in Niederösterreich, Wien, der Steiermark, Salzburg, dem Burgenland und Ungarn statt. 1,6 Millionen Euro Glücksspielabgaben wurden hinterzogen. Mehr dazu

19. Mai: Leoben: 15-jähriger Bursche ging auf Polizisten los: Festnahme

Der Jugendliche aus dem Bezirk Leoben attackierte die Beamten verbal und körperlich. Mehr dazu

16. Mai: B 115: Zwei Pkw-Lenker kollidierten in Vordernberg

Sperre nach Unfall auf der B 115 in Vordernberg: Zwei Pkw-Lenker kollidierten. Mehr dazu

14. Mai: Verfolgungsjagd in Bruck: 23-Jähriger nach zweimaliger Flucht von Polizei gefasst

Ein 23-Jähriger befand sich auf der Flucht, weil er sich dem Haftantritt entziehen wollte. Am Montag nahm die Polizei die Verfolgung auf - und erwischte ihn im zweiten Versuch. Mehr dazu

14. Mai: Leoben-Göss: Einbrecher schritten mit gestohlenem Werkzeug zur Tat

Hohen Schaden richteten Unbekannte am Wochenende in Göss an: In fünf Objekte wurde eingebrochen, unter anderem in die Volksschule und den Kindergarten. Mehr dazu

12. Mai: Schwere Beinverletzungen: In Kletterhalle zehn Meter abgestürzt

33-jährige Leobenerin stürzte aus ungeklärter Ursache beim Ablassen ab. Sie kam ins LKH Judenburg. Mehr dazu

10. Mai: Brennende Müllcontainer: Mutmaßlicher Brandstifter hielt Feuerwehren auf Trab

In der Nacht auf Freitag setzten Unbekannte mehrere Müllbehälter, Müllstationen und einen mobilen Hochsitz an neun verschiedenen Stellen im Bezirk Leoben und dem Murtal in Brand. Mehr dazu

5. Mai: Unfall bei Forstingerkreuzung in Leoben: Autos verkeilten sich

Aus unbekannter Ursache krachten Samstagabend zwei Autos in Leoben zusammen. Mehr dazu

4. Mai: Nach Kollision mit Lkw: Auto stürzte nach Gleinalmtunnel über Böschung

Lenkerin blieb bei spektakulärem Unfall auf der A9 unverletzt. Mehr dazu

3. Mai: Tödliche Kollision auf B 113: Pkw krachte gegen Traktor

65-jähriger Pkw-Lenker verstirbt Freitagmittag bei Zusammenstoß mit Traktor in Seiz, zwei weitere Personen werden verletzt. Mehr dazu