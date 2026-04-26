Erstmals konnte Obmann Walter Eisner im Zuge einer ordentlichen Mitgliederversammlung über das erste Jahr des Vereins „Idefix Tierhilfe Leoben“ resümieren. „Es gab sehr viele Anfragen zum Thema Tierhaltung“, erzählt Eisner. Aber auch die Koordination bei Tierhaltungsmängeln mit dem Amtstierarzt war gefragt, „wobei immer behördliche Maßnahmen verhindert werden konnten“, erklärt Eisner.

Zu den Aufgaben des Vereins zählten auch die Aufnahme und Koordination bei Tiernotfällen mit Spezialisten, Streunerkatzen-Kastrationen, die Förderung der Tierarztkosten und auch die Vermittlung von Tieren an temporäre Betreuungsstellen. „Besonders die Tierfuttertafeln hatten einen starken Zuspruch. Dank gilt hier den zahlreichen Futter-, Geld- und Sachspenden“, betont Eisner, der im Moment auf 47 Mitglieder zählen kann. Bis 2027 sollen es mehr als 100 sein.

Tierfuttertafel in Leoben und St. Michael

Bei der Versammlung wurde auch ein Tätigkeitsprogramm für die nähere Zukunft beschlossen. „Wir werden auf jeden Fall die Tierfuttertafel samt Akutversorgung für sozial schwache Tierhalterinnen und Tierhalter aufrechterhalten. Die Ausgabeorte bleiben in Leoben beim Verein Wendepunkt und in St. Michael im Gemeindeamt. Erfreulich ist, dass die Termine bis August 2026 bereits fixiert sind“, erzählt Eisner.

Neben Hilfe in Notsituationen ist der Verein auch als „vorbehördliche Meldestelle bei Tierhaltungsmängeln“ aktiv. Hilfesuchende profitieren aber auch vom Netzwerk zu Spezialisten in verschiedenen Bereichen des Tierwohls. „Wir übernehmen aber auch kurzfristig die Betreuung und Pflege von Tieren“, sagt Eisner. Geplant sei auch einen „Sozialtag“ mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin zu etablieren. „Das soll aber nicht gratis sein, sondern zu einem Sozialtarif“, erläutert der Vereinsobmann.

Stammtische und gemeinsame Wandertage sollen auch ein wenig Entspannung in den Alltag von Tierfreunden bringen. Gesucht werden auch noch Mitglieder. „Ob aktive Mitarbeit oder nur unterstützende, jede Tierfreundin und jeder Tierfreund ist willkommen“, betont Eisner.