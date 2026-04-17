Wer denkt, dass Puzzeln ein gemütlicher Zeitvertreib ist, der hat bislang wahrscheinlich noch nichts von „Speed Puzzeln“ gehört. Hier geht es darum, ein Puzzle schnellstmöglich fertigzustellen – Konzentration und flinke Finger sind also gefragt. Im Vorjahr richtete der Puzzleverein Österreich mit Unterstützung von Ravensburger in Wiener Neustadt die erste Österreichische Meisterschaft im Speed Puzzeln aus. Anfang Mai geht die Meisterschaft in die zweite Runde und unter den teilnehmenden Puzzlerinnen und Puzzlern findet sich auch die 36-jährige Leobenerin Cornelia Rutkowski.

Einmal mehr gilt es in drei verschiedenen Bewerben – einzeln, zu zweit oder im Team – ein vorgegebenes Puzzle mit 500 beziehungsweise im Team mit 1000 Teilen, das bis vor dem Start des Bewerbs geheim bleibt, so schnell wie möglich zusammenzusetzen. Für Rutkowski, die sowohl einzeln als auch gemeinsam mit ihrer Schwester Veronika puzzeln wird, ist die diesjährige Teilnahme eine Premiere.

Ein 500-Teile-Puzzle gilt es schnellstmöglich zusammenzusetzen © Pixabay

„Mit Speed Puzzeln habe ich so noch keine Erfahrung. Wir haben in der Familie immer bei Familienfesten oder an Feiertagen zusammen gepuzzelt. Wir haben dann einmal mit Puzzles mit 1000 Teilen begonnen und haben geschaut, ob wir es schaffen oder nicht. In der Coronazeit habe ich dann eines mit 5000 Teilen angefangen, habe dafür einen Monat gebraucht und ziemlich viel Spaß daran gehabt“, erzählt sie. Ihr Freund habe vor kurzem das Speed Puzzeln entdeckt und sie dazu motiviert, es zu versuchen.

Zwischen Entspannung und Herausforderung

Für die Dissertantin an der Montanuniversität Leoben ist das Puzzeln eine Form von Entspannung: „Ich finde es sehr beruhigend und man hat auch immer wieder kleine Erfolgserlebnisse, wenn man ein passendes Teil findet.“ Das Speed Puzzeln sei nun eine neue Herausforderung für sie. „Das ist ein ganz anderer Zugang. Ich bin jetzt viel am Üben, weil es doch eine ganz andere Herangehensweise ist. Es ist wirklich beeindruckend, in welcher Geschwindigkeit die Vorjahressieger dieses Puzzle legen.“

Deutsche Puzzlemeisterschaft in Leonberg 2024 © Ravensburger/Bernd Lauster

2025 holte sich die routinierte Oberösterreicherin Verena Klauser den Titel, sie stoppte die Uhr bei 47 Minuten und fünf Sekunden. „Da gibt es für mich noch einiges aufzuholen. Also ich würde sagen, ich brauche schon noch das Doppelte an Zeit“, so die Montanistin. „Aber ich versuche fleißig zu trainieren und stoppe auch brav die Zeit. Ich versuche immer wieder zu schauen, wo man eben Sekunden verliert.“ Ihre Strategie ist es, die Teile zunächst nach Farben zu sortieren und dann den Rand zusammenzulegen. Ziel habe sie sich für die Meisterschaft keines gesetzt. „Meine Schwester und ich gehen da eher mit Spaß heran“, so Rutkowski abschließend.