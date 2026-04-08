„Ich hatte immer eine klare Vision und Vorstellung davon, aber natürlich erfüllt mich die tatsächliche Dimension, die unser Familienunternehmen heute erreicht hat, mit großer Demut“, antwortet Fritz Wutscher von „sehen!wutscher“ auf die Frage, ob er sich den großen Erfolg seines Optiker-Imperiums bereits in seinen Anfängen vorstellen konnte.

Denn was 1966 mit einem kleinen Kiosk in Eisenerz begann, entwickelte sich in den vergangenen 60 Jahren zu einem Unternehmen mit 125 Standorten in Österreich und über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Erfolg sei jedoch nie ein „Selbstläufer“ gewesen, wie Wutscher erklärt. Seine Eltern und er seien immer bereit dazu gewesen, die Extrameile zu gehen, um den Weg in die Zukunft zu ebnen.

Transformation der Branche

Aber es sei natürlich nicht immer einfach gewesen: „Jede Expansionsentscheidung ist mit dem Abwägen von Risiken verbunden. Man stellt sich unweigerlich die Frage: Ist das jetzt der richtige Schritt?“, erzählt Wutscher. Auch unabhängig von Expansionen gab es in den letzten Jahrzehnten schwierige Phasen, etwa die Corona-Krise. „Es herrschte große Unsicherheit im Handel, niemand wusste, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickeln wird.“

Die Optikbranche an sich habe sich in den letzten Jahrzehnten ebenfalls gravierend verändert: „Früher war der Optiker primär ein Handwerksberuf. Heute verstehen wir uns als Schnittstelle zwischen hochpräziser Gesundheitstechnologie und modeaffinem Service. War die Brille früher ein notwendiges Übel, so ist sie heute ein unverzichtbares Fashion-Accessoire“, erklärt Wutscher, der das Kolleg für Optometrie in Tirol und die Hörgeräteakustiker-Ausbildung in St. Pölten absolvierte. Auch in der Technik habe sich viel getan – bei der Vermessung, der Brillenglaszentrierung, der Verzahnung von Beratung vor Ort und digitalen Services.

Fritz Wutscher übernahm den Betrieb von seinem Vater im Jahr 2000. Seine Kinder stiegen 2006 in das Unternehmen ein © sehen!wutscher

Betrieb in Familienhand

Wutscher übernahm die Geschäftsführung von seinem Vater im Jahr 2000 und baute die damals neun Filialen weiter aus: 2005 wurde die erste Wiener Filiale eröffnet, 2011 wurde das Unternehmen von Wutscher Optik in „sehen!wutscher“ umbenannt. Flagship-Stores in Wien, Graz und Salzburg sowie das größte Optikfachgeschäft Österreichs in Wien, der Ausbau digitaler Services sowie die Entwicklung der Marke „hören!wutscher“ folgten.

Die dritte Generation mit Alexandra Wutscher-Hold und Fritz Wutscher jr. stieg 2006 ins Unternehmen ein und übernahm 2024 die operative Geschäftsführung. Mit der Alexandra-Wutscher-Akademie wurde ein Fokus auf die Aus- und Weiterbildung gesetzt und die „FR!TZ EYEWEAR“ ist mittlerweile die erfolgreichste Marke des Unternehmens.

„Das Fundament müssen die eigenen Werte bleiben“

Um zukunftsfähig zu bleiben, benötigt es laut Wutscher die Bereitschaft, sich ständig neu zu erfinden und technologische Innovationen, wie aktuell KI-gestützte Systeme, zu integrieren. „Aber das Fundament müssen die eigenen Werte bleiben. Wer seine Wurzeln verliert, verliert auch seine Glaubwürdigkeit.“ Der Faden nach Eisenerz werde also niemals reißen, wie Wutscher bereits 2023 im Kleine-Zeitung-Sommergespräch betonte.

Trotz der vielen Filialen, die sehen!wutscher in allen Bundesländern betreibt, arbeite man weiterhin daran, das Angebot für alle Österreicherinnen und Österreicher so zu erweitern, dass eine Filiale innerhalb von 30 Minuten Fahrtzeit erreicht werden kann. Trotz der Größe versteht man sich nicht als Kette, sondern als traditioneller Optiker, „die persönliche Beziehung zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zu unseren Kundinnen und Kunden ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Wutscher.