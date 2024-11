Esel - die meisten lieben die struppigen, gemächlichen und manchmal etwas störrischen Langohren. Aber keiner kümmert sich um ihr Wohl so kompetent und rührend, wie das Ulrich Kettner mit seiner Eselrettung Österreich in Leoben tut. Seine Frau Elke und er haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Eseln in Not zu helfen, ihnen Obdach zu geben und ein gutes Leben zu ermöglichen.