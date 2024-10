1700 Rekruten, darunter 30 Rekrutinnen, wurden am Nationalfeiertag am Heldenplatz in Wien angelobt. Das Jägerbataillon 18 war mit 135 Rekruten, darunter eine Soldatin, mit dabei, die dort auch erstmals das neue beige Barett der 7. Jägerbrigade trugen. Das neue Barett wurde erst am 18. Oktober verliehen und ist ein äußeres Zeichen dieses Spezialverbandes des Bundesheeres, der nun eine Jägerkampfbrigade ist.