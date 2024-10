In den frühen Morgenstunden kam es am Montag, dem 14. Oktober, zu einem lokalen Brand in einem Teilbereich der Walzstraße des Schienenwalzwerks. Dieser wurde durch die anwesenden Mitarbeiter sowie die Betriebsfeuerwehr unmittelbar unter Kontrolle gebracht und so konnte um 2.40 Uhr „Brand aus“ gemeldet werden.