Bis zum ersten Rostfest nach drei Jahren Pause sind es noch zweieinhalb Monate. Die Vorbereitungen für das Festival am Land laufen aber bereits auf Hochtouren. Von 13. bis 15. August sollen rund 70 Musikerinnen und Musiker sowie Künstlerinnen und Künstler unterhalten, bespaßen und neue Begegnungen in Eisenerz ermöglichen.

50 der gewünschten 70 Programmpunkte stehen bereits fest, wie Uwe Gallaun vom Rostfest-Team erzählt. „Ganz neu dazugekommen ist Nino aus Wien.“ Fix mit dabei sind unter anderem auch „Pales“, „Grandma‘s House“, „Die Roten Knaben“ und „Pandoras kleine Schwester“. Initiativen und Kollektive wie Schlagergarten Gloria, Café Wolf, Raum 117 und der Eule-Floor gestalten das Festival ebenso mit. Den genauen Zeitplan werde man jedoch erst kurz vor dem Festival erarbeiten.

Early-Bird-Tickets noch bis Ende Juni erhältlich

Der Ticketverkauf für das Rostfest ist unterdessen auch angelaufen: Rund 350 Tickets seien schon verkauft worden. Bis Ende Juni sind laut Gallaun noch Early-Bird-Tickets um 85 Euro erhältlich, danach steigt der Preis für ein Drei-Tagesticket auf 99 Euro. Auch Tagestickets sowie vergünstigte Tickets für Kinder wird es ebenfalls geben.

Unter dem Motto #foundplaces findet das Festival heuer nur im Eisenerzer Ortszentrum statt und nicht wie in den vergangenen Jahren auch im Ortsteil Münichtal. Das Urban Camping ist Geschichte, dafür ist Wiesen-Camping auf dem Camping-Platz des Fußballvereins WSV Eisenerz möglich. Übernachtungen sind auch im Alpin Resort Erzberg oder im JUFA Hotel Eisenerzer Ramsau möglich.

Auf kleinere Locations aufgeteilt

Das Highlight dieses Jahr? „Für mich ist natürlich alles ein Highlight“, lacht Gallaun, „aber mir taugt es, dass die Acts heuer nicht wie die letzten Male auf einer großen Bühne sind, sondern wieder wie zu den Anfängen des Rostfestes auf kleinere Locations aufgeteilt.“

Möglich machen die Veranstaltung heuer unter anderem Fördermittel von Land und Bund. „Das Land Steiermark hat 40.000 Euro zugesteuert, vom Bund haben wir 20.000 Euro bekommen“, verrät Gallaun.