Karin Feiler und ihr bester Freund Michael Kaufmann aus Leoben urlauben derzeit in Florida. Ein Roadtrip von Atlanta über Orlando, Tampa und Miami nach Key West zurück nach Atlanta, wo sie am 16. Oktober wieder Richtung Österreich abheben wollen. Seit Mittwochfrüh bringen sie sich vor Hurrikan Milton, der in der Nacht auf Donnerstag in der Region um Tampa und südlich davon auf Land treffen wird, in Sicherheit. „Wir sind gerade auf dem Weg nach Key West. Es ist schon sehr stürmisch. Die Bäume und Palmen biegen sich schon ordentlich durch, und ich merke es auch beim Autofahren, dass es schon sehr windig ist“, erzählt die Chefredakteurin des obersteirischen Radiosenders Grün-Weiß im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.