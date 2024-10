15:25: Eine Herausforderung ist der Schirm-Slalom durch die Standlstraße beim Gösser Kirtag. Doch die Besucherinnen und Besucher sind richtige Experten und meistern das hervorragend, obwohl es zum Teil von allen Seiten pritschelt. Ein Standlmit Schirmen wäre heute das große Geschäft gewesen. Wir lassen Sie jetzt den Kirtag weiter genießen und hoffen, sie hatten und haben noch einen wunderschönen Gösser Kirtag!

Es sind noch immer viele Menschen beim Kirtag unterwegs. © KLZ / Johanna Birnbaum

14:05: Es schüttet, aber für die Zehntausenden Kirtagsbesucher ist das überhaupt kein Problem. mit Schirm, Charme, aber ohne Melone ziehen Frauen, Männer und Kinder durch die Standl. Gefragte Plätze sind aber dennoch die großen Schirme und Zelte. Für alle, die schon nach Hause gegangen sind, haben wir alle bisherigen Fotos in einer Fotostrecke zusammengefasst. Klickt Euch doch einfach durch!

12.15: Der Gösser Kirtag ist nun endgültig eröffnet. Und die Steirische Böhmische leitete auch musikalisch einen kurzen Regenguss ein. Aber, alles wieder vorbei. Gut gelaunt wurde der Bieranstich von mehr als Tausend Besuchern erwartet. Alles ist gut gelungen, obwohl die ersten Reihen vor der Bühne doch einige Spritzer abbekommen haben. Stimmkräftig stimmte Moderator Harry Prünster „Ein Prosit“ an.

Eine Premiere gab es für Landeshauptmann Christopher Drexler, der das erste Mal beim Gösser Kirtag ist. Da konnte Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang nur milde lächeln. Als Leobener ist ihm der Kirtag seit seiner Kindheit vertraut, wie übrigens auch Bezirkshauptmann Markus Kraxner, der meinte: „Ich bin mit dem Kirtag ja aufgewachsen.“ Auch der Trofaiacher Bürgermeister Mario Abl gönnte sich den Gösser Kirtag und meinte: „Wir machen dem Ausseer Kirtag“ ordentlich Konkurrenz.

Bürgermeister Kurt Wallner, seit dem Wochenende frisch verheiratet, fühlte sich sichtlich wohl als Gastgeber. Gemeinsam mit den beiden Landespolitikern und Braumeister Michael Zotter sowie Patrick Ehmann vom Gösser-Verkauf, nahm er den traditionellen Bieranstich vor. Bier für 55.000 Krügerl wurde gebraucht, wie Zotter verriet.

Zu sehen waren unter anderem auch die Landespolitiker Hannes Schwarz, Lambert Schönleitner, Helga Ahrer, Marco Triller sowie Wolfgang Moizi, der in den Nationalrat einziehen wird. Ebenso gesehen TV Erzberg Leoben-Vorstand Rudi Tischhart. Für den Nachmittag hat sich auch Mario Kunasek angesagt.

Christine Hafellner, Verfasserin des Gedichts "Gösser Kirtag" © KLZ / Johanna Birnbaum

Ein emotionaler Höhepunkt der Eröffnung war das traditionelle „Gösser Kirtag“-Gedicht der mittlerweile 96-jährigen Christine Haffellner aus Proleb, die viele Jahre Bezirksbäuerin war.

09.45: In Göss wurde der Gösser Kirtag schon eröffnet, am Hauptplatz ist es um 11 Uhr soweit. Hunderte Leute waren mit dabei und werden jetzt zum Hauptplatz wandern.

9:15 Uhr: Von Göss in Richtung Hauptplatz sind die Standler schon gut gerüstet für den Tag. Auch viele Besucherinnen und Besucher sind unterwegs, um sich dem „Kirtagraufen“ hinzugeben. Seid Ihr schon beim Kirtag unterwegs?

8:08 Uhr: Viele Standl sind schon aufgebaut. Bei einigen Gastro-Standl der regionalen Vereine herrscht schon geschäftiges Treiben. Auch die Bergrettung Leoben ist schon mit Frau- und Mannstärke dabei, alles für die Kirtagsbesucherinnen und -besucher herzurichten. Vielen Betreibern auch Richtung Himmel geschaut, denn die Wetterprognose kündigt am Nachmittag Regen. an Total ungewöhnlich für den Gösser Kirtag, wo doch fast immer die Sonne scheint.

Den beiden Eröffnungen, um 9.30 Uhr bei der Kreuzung Nagelschmiedgasse in Göss und um 11 Uhr am Hauptplatz sollen aber auf jeden Fall trocken bleiben. Na dann, schönen Start in den Kirtag!

06:00 Uhr: Alle Jahre wieder, am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober, herrscht in Leoben Ausnahmezustand: Beim beliebten Gösser Kirtag tummeln sich Zehntausende Menschen rund um die Gösser Straße und den Leobener Hauptplatz. In der Früh werden noch die letzten Arbeiten an den 350 Ständen durchgeführt. Bisher ist es ruhig, aber das wird sich in den nächsten Stunden ändern.

Wie gewohnt geht es auch heuer in Göss im Bereich Kreuzung Nagelschmiedgasse um 9 Uhr mit dem Platzkonzert des Gösser Musikvereins los. Um 9.30 Uhr folgt der erste Bieranstich durch Bürgermeister Kurt Wallner. In bewährter Weise wird auch Harry Prünster moderieren. Von 11 bis 13.30 Uhr spielen dann die Gösser Musikanten auf, ehe sie von Steiraherz abgelöst werden.

Start um 11 Uhr am Hauptplatz

Auf dem Hauptplatz startet um 10.45 Uhr die Gruppe „Die Steirisch Böhmische“. Bürgermeister Kurt Wallner wird – schon in Übung von Göss – um 11 Uhr auch hier den Bieranstich durchführen. Bis 18 Uhr gibt es dann Programm mit den Steirerherzen Seegraben, die Goaßsteigbuam, den Dorfprinzen und den Hafendorfern.

Ob auch heuer wieder 35.000 Besucherinnen und Besucher die Stadt stürmen und mehr als 30.000 Krügerl Bier über die Theken gehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden. Erst einmal viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich! Wo? Am Gösser Kirtag natürlich!

<<< Hier gibt es den Gösser Kirtag 2023 zum Nachschauen >>>