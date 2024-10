09.45: In Göss wurde der Gösser Kirtag schon eröffnet, am Hauptplatz ist es um 11 Uhr soweit. Hunderte Leute waren mit dabei und werden jetzt zum Hauptplatz wandern.

9:15 Uhr: Von Göss in Richtung Hauptplatz sind die Standler schon gut gerüstet für den Tag. Auch viele Besucherinnen und Besucher sind unterwegs, um sich dem „Kirtagraufen“ hinzugeben. Seid Ihr schon beim Kirtag unterwegs?

8:08 Uhr: Viele Standl sind schon aufgebaut. Bei einigen Gastro-Standl der regionalen Vereine herrscht schon geschäftiges Treiben. Auch die Bergrettung Leoben ist schon mit Frau- und Mannstärke dabei, alles für die Kirtagsbesucherinnen und -besucher herzurichten. Vielen Betreibern auch Richtung Himmel geschaut, denn die Wetterprognose kündigt am Nachmittag Regen. an Total ungewöhnlich für den Gösser Kirtag, wo doch fast immer die Sonne scheint.

Den beiden Eröffnungen, um 9.30 Uhr bei der Kreuzung Nagelschmiedgasse in Göss und um 11 Uhr am Hauptplatz sollen aber auf jeden Fall trocken bleiben. Na dann, schönen Start in den Kirtag!

06:00 Uhr: Alle Jahre wieder, am Donnerstag nach dem ersten Sonntag im Oktober, herrscht in Leoben Ausnahmezustand: Beim beliebten Gösser Kirtag tummeln sich Zehntausende Menschen rund um die Gösser Straße und den Leobener Hauptplatz. In der Früh werden noch die letzten Arbeiten an den 350 Ständen durchgeführt. Bisher ist es ruhig, aber das wird sich in den nächsten Stunden ändern.

Wie gewohnt geht es auch heuer in Göss im Bereich Kreuzung Nagelschmiedgasse um 9 Uhr mit dem Platzkonzert des Gösser Musikvereins los. Um 9.30 Uhr folgt der erste Bieranstich durch Bürgermeister Kurt Wallner. In bewährter Weise wird auch Harry Prünster moderieren. Von 11 bis 13.30 Uhr spielen dann die Gösser Musikanten auf, ehe sie von Steiraherz abgelöst werden.

Start um 11 Uhr am Hauptplatz

Auf dem Hauptplatz startet um 10.45 Uhr die Gruppe „Die Steirisch Böhmische“. Bürgermeister Kurt Wallner wird – schon in Übung von Göss – um 11 Uhr auch hier den Bieranstich durchführen. Bis 18 Uhr gibt es dann Programm mit den Steirerherzen Seegraben, die Goaßsteigbuam, den Dorfprinzen und den Hafendorfern.

Ob auch heuer wieder 35.000 Besucherinnen und Besucher die Stadt stürmen und mehr als 30.000 Krügerl Bier über die Theken gehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden. Erst einmal viel Spaß und wir sehen uns hoffentlich! Wo? Am Gösser Kirtag natürlich!

