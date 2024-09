Aufgrund der anhaltenden Beschwerden über das erhöhte Verkehrsaufkommen vor der Volksschule Göss, verschärft durch Bauarbeiten und die vorübergehende Unterbringung der Volksschule Leitendorf, hat die Stadt Leoben nun reagiert. Zum einen wurde die bestehende Elternhaltestelle in der Max Kober-Gasse um 50 Meter erweitert. Dafür steht ein Teil der ehemaligen Auffahrt der S6 zur Verfügung.

Zum anderen werden die Eltern gebeten, zur Entlastung der Steigtalstraße von der Turmgasse in die Max Kober-Gasse zur gekennzeichneten Elternhaltestelle zu fahren und nicht mehr in die Steigtalstraße abzubiegen. Das helfe, den Verkehr besser zu lenken und die Baustelle in der Waidbachstraße zu umfahren.

„Sicherheit unserer Schulkinder hat oberste Priorität“

Bürgermeister Kurt Wallner betont: „Wir nehmen die Sorgen der Eltern sehr ernst und haben umgehend gehandelt, um die Verkehrssituation vor der Volksschule Göss zu verbessern. Die Sicherheit unserer Schulkinder hat oberste Priorität, und wir werden auch in Zukunft Maßnahmen ergreifen, um den Schulweg für alle sicher zu gestalten.“

Der Bereich rund um die Steigtalstraße und Waidbachstraße soll künftig vermieden werden © KK

Um das Bewusstsein für die Sicherheit der jungen Verkehrsteilnehmer zu schärfen, führt die Stadt Leoben auch dieses Jahr wieder die Verkehrssicherheitsaktion „Langsam fahren“ durch. Im September und Oktober werden dabei eigens von Kindern gestaltete Plakate aufgehängt, um Lenker zu animieren, in der Nähe von Schulen langsamer zu fahren und besonders aufmerksam zu sein.